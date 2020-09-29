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İçişleri Bakanlığı: PKK'lı iki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 terör örgütü mensubunun Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 170'e yükseldi.

AA29 Eylül 2020 Salı 07:31 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 07:39
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik, İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen ikna çalışmaları neticesinde, iki teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, teslim olan teröristlerden birinin 2015 yılında örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet gösterdiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 170'e yükseldi.

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