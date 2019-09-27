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İçişleri Bakanlığı: PKK'nın bombacısı terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma birimlerince 14 Eylül'de Van kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan Bayram Başkala olduğu belirlendi.

  • İHA
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İç güvenlik ve Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3, Kıran-4 operasyonlarıyla terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediliyor. Yürütülen başarılı operasyonlarla örgüt kış üslenmesi yapamazken sözde yönetici kadrosu da her geçen gün zayıflıyor.  
 
Van kırsalında 14 Eylül 2019 tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda, 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Listede yer alan 'Artos' kod adlı Bayram Başkala isimli terörist olduğu tespit edildi.
 

TERÖRİST, ÖRGÜTÜNÜN SABOTAJCISI

 
Söz konusu teröristin terör örgütü içerisinde sabotajcı olarak faaliyet gösterdiği, 2016 yılında Van’da (Catak-Pervari karayolu) mülki sınırlarında güvenlik korucusu Ali Ogün’un şehit edilmesi, 2017 yılında Van Catak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına ait konvoya EYP ile saldırı düzenlenmesi sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Cavuş Sinan Babacan ve güvenlik korucusu Kasım Sancar’ın şehit edilmesi, 2017 yılında Van-Catak-Dalbastı Mahallesi (Catak-Pervari karayolu) mülki sınırlarında Zırhlı aracın geçişi sırasında mayın/EYP’li saldırının düzenlenmesi olaylarının faili olduğu belirlendi.
 
Ayrıca söz konusu teröristin, 2015-2018 yılları arasında Van-Catak, Catak-Bahcesaray ve Catak-Siirt karayolları üzerinde gerçekleştirilen birçok EYP’li saldırı olayının sorumlusu olduğu belirlendi.

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