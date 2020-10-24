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İçişleri Bakanlığı sahte içki bilançosunu açıkladı!

İçişleri Bakanlığı, son günlerde meydana gelen sahte içkiden kaynaklı ölümlerle ilgili yakalanan 100 şüpheliden 40'ının tutuklandığını bildirdi.

24 Ekim 2020 Cumartesi 09:50 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:58
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Emniyet ve jandarma birimlerince bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet ve jandarma ekipleri, 5-23 Ekim'deki operasyonlarda 161 bin 62 litre ile 6 bin 102 şişe sahte içki ele geçirdi.

İçişleri Bakanlığı, son günlerde meydana gelen sahte içkiden kaynaklı ölümlerle ilgili yakalanan 100 şüpheliden 40'ının tutuklandığını bildirdi.

Sahte içkilerin marketlerde satılan yüzey temizleyicilerden ve metanol oranı yüksek etil alkol etiketli ürünlerden üretildiği tespit edildi.

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