İçişleri Bakanlığı seçim güvenliği için teyakkuzda

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Seçim harekât merkezi olarak görev yapacak. 81 ildeki tüm gelişmeler bu merkezden canlı olarak takip edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde de güvenlik merkezi kuruldu. 81 ile videokonferansla canlı bağlantı sağlanacak. Helikopter, İHA ve dronlarla çekilen görüntüler anlık merkeze aktarılacak.

SİBER NÖBET

Sosyal medya platformları üzerinden olası dezenformasyon, "seçim suçları" ile "provokatif paylaşımları" takip etmek amacıyla da "bilişim suçları ile mücadele ekipleri" görevlendirildi. Sosyal medya platformlarında suç unsuru tespit edilen paylaşımlarda bulunan kişilerle ilgili anında adli-idari işlemler başlatılacak.

ELEKTRİK ÖNLEMİ

Olası elektrik kesintilerine karşın ise ilgili kurumlarla koordine kurularak gerektiğinde kullanılmak üzere jeneratör ve benzeri güç kaynakları ve aydınlatma sistemleri çalışır halde bulundurulacak. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu umuma açık yerler, turistik bölgeler, havaalanı, deniz limanı, otobüs terminali, tren istasyonu, çarşı, alışveriş merkezi, pazar, metro ve benzeri yerlerde yapılabilecek muhtemel eylemlere karşı da tedbirler alınacak.