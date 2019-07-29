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İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı: Siirt-Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 5 gündür devam eden operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

  • DHA
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İçişleri Bakanlığı: Siirt-Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 5 gündür devam eden operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. 

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

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