İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist ölü olarak ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı: Siirt-Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 5 gündür devam eden operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.
- DHA
İçişleri Bakanlığı: Siirt-Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 5 gündür devam eden operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.
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