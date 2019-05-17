İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: 'İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ‘Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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