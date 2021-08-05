İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2021 Cuma / 27 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6303
  • EURO
    10,1567
  • ALTIN
    488.511
  • BIST100
    1435.43
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanlığı: Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Güncel

İçişleri Bakanlığı: Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

5 Ağustos 2021 Perşembe 16:21 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 17:45
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, Hava Kuvvetlerinin desteğinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Van'da 3, Mardin'de de 1 örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmesiyle bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.