15 Nisan 2020 Çarşamba 12:47 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 12:47

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı uygulandığı süreç içerisinde dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma izni nasıl alınır? sorusunu yoğun olarak araştırıyor. Aynı zamanda şehirler arası yolların ne zaman açılacağı de merak konusu. Şehirler arası araç giriş yasağının uygulandığı 31 il için yasağın ne zaman biteceği de araştırılan konular arasında. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma izni başvuru sayfası ve sokağa çıkma izni ile ilgili detaylar haberimizde.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma izni en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu önlemler arasında seyahat izin belgesi de bulunuyor. Otobüs veya özel araçları ile il dışına zorunlu yolculuk yapacak vatandaşlar e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmetlerinden “e-Başvuru” ile seyahat izin belgesi başvurularını yapabiliyorlar. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma izni formu doldurularak izin başvurusunda bulunulabiliyor. Peki seyahat yasağı en zaman kalkacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İZİN BAŞVURU SAYFASI

ŞEHİRLER ARASI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Mart ayında İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valililiğine virüsü tebdirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı. Bu genelge içerisinde şehirler arası yolculukların valilik izni ile yapılabileceği duyuruldu. Daha sonra yapılan açıklamada seyahat izin belgesi başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı. Özel araçları ile il dışına zorunlu yolculuk yapacak vatandaşlar da e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmetlerinden “e-Başvuru” ile seyahat izin belgesi başvurularını yapabilirler.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın corona virüsü salgınına karşı açıkladığı son kısıtlamalara ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderdi. Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ili için kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre ile durduruldu.

İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgede, Türkiye'de vaka sayısında artışlar yaşanan corona virüsü (Covid-19) virüsünün en temel özelliğinin fiziksel temas ve hava yoluyla çok hızlı bulaşıyor olması denildi.

Vaka sayısındaki artışa dikkat çekilen genelgede, söz konusu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak olduğu belirtildi.

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak alınan tedbirler genelgede şöyle yer aldı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17:00’den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir.

Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından 10 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

2 Gün süren sokağa çıkma yasağının son ermesinin ardından seyahat izin belgesi olan vatandaşlar için seyahat yasağı sona erdi. Seyahat izin belgesi için başvurularını yapan vatandaşlar onay çıkması durumunda şehirler arası yolculuk yapabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT YASAĞI GENELGESİ

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirildi.

Bu kapsamda ilgi Genelge ile alınan son tedbirlerden olan, büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili için şehir giriş-çıkışlarının 15 gün süreyle geçici olarak yasaklanması kararlaştırılmıştı.

Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir;

Bu kapsamda;

17.04.2020 tarihi saat 24:00'den 19.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır.

AÇIK OLACAK KURUMLAR

*Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

*Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

*Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

*Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

*Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

*Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve *işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

*PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

*Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,

İstisna Kapsamında Olan Vatandaşlar

*Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,

*TBMM çalışanları,

*Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

*Acil çağrı merkezler çalışanları,

*Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

*Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

*Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

*Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

*Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

*PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

*Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

*Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,

*Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

*Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,

*Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.

*Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır.