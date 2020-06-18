İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesini yayınladı! Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

18 Haziran 2020 Perşembe 18:22 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 18:22

Sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Hafta sonu LGS ve YKS sınavları sırasında kısmi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki sınavlara giden öğrencileri arabayla bırakmak serbest mi? Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinde istisnai durumlar açıklandı. İşte, Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan hafta sonu LGS ve YKS'de uygulanacak kısmi sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi.

Koronavirüs vaka sayısı artışı ile birlikte hafta sonu yapılacak olan LGS ve haftaya yapılacak YKS sınavları için son dakika sokağa çıkma yasağı kararı alındı. LGS ve YKS sınavlarının başlayacağı saatten biteceği zamana kadar sınava girecek öğrenciler ve sınavda görevli memurlar hariç sokağa çıkmak yasak olacak. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesinde; gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. Sokağa çıkma yasağı detayları İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinde yer alıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "LGS ve YKS Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla açık bulanacak.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "LGS ve YKS Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede, yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Hafta sonu LGS ve YKS sınav günlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. 20 Haziran Cumartesi günü ve YKS sınav günleri olan 27-28 Haziran'da sınav saatleri süresince sokağa çıkmak yasaklandı. İşte, Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan hafta sonu LGS ve YKS'de uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylar.

HANGİ SAATLER ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatlerde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak

81 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?