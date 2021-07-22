İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2021 Perşembe / 12 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5601
  • EURO
    10,1001
  • ALTIN
    494.773
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanlığı: Sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da aralarında yer aldığı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

İçişleri Bakanlığı: Sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da aralarında yer aldığı 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-15 Operasyonu kapsamında; Ağrı'nın Patnos ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA22 Temmuz 2021 Perşembe 12:35 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 12:45
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimlerinin engellendiği bildirildi. Açıklamada, "Eren-15 Operasyonu kapsamında; bugün, Ağrı'nın Patnos ilçesi Kartavin Dağı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca müşterek gerçekleştirilen Jandarma İHA-SİHA destekli operasyonda; aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellenmiş oldu. Eylem arayışındaki PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar devam etmektedir" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.