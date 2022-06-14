İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2022 Salı / 15 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2758
  • EURO
    18,0104
  • ALTIN
    1008.58
  • BIST100
    2510.14
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak
Güncel

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak

İçişleri Bakanlığına yazılı ve sözlü sınav başarı sıralamasına göre sözleşmeli 9 bilişim personeli alınacak.

AA14 Haziran 2022 Salı 00:58 - Güncelleme:
ABONE OL

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere kıdemli yazılım ve yazılım geliştirme uzmanları ile yazılım geliştirme uzmanı ve iş zekası uzmanı alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını 24-30 Haziran'da e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapabilecek.

Personel alımıyla ilgili başvuru şartlarına İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ulaşılabilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.