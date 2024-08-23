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İçişleri Bakanlığı: Suriyeliler ilgili işlemler noterlikler üzerinden yapılmamaktadır

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de bulunan Suriyeliler ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancılarla ilgili işlemlerin noterlikler üzerinden yapıldığını açıkladı.

IHA23 Ağustos 2024 Cuma 21:53 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı: Suriyeliler ilgili işlemler noterlikler üzerinden yapılmamaktadır
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İçişleri Bakanlığının, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki geçici koruma altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancılarla ilgili işlemler noterlikler üzerinden yapılmamaktadır. İkamet izni, bilimsel araştırma amacıyla gelecekler, ticari bağlantı veya iş kuracaklar, eğitim ve turizm amacıyla gelenler ile Türk vatandaşıyla evli olanlar gibi yabancıların talep ettiği bir hukuki statüdür" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Noterler Birliği ile gerçekleştirilen bahse konu protokol de sadece belirtilen amaçlarla ülkemize gelen yabancıların ikamet izni başvuru süreçlerini kapsamaktadır. Ancak kimi çevreler dezenformasyon yaparak gerçekleri çarpıtmaya devam ediyor. Tüm bu algı çalışmalarına karşı aziz milletimizi doğru bir şekilde bilgilendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi" denildi.

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