İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2026 Pazartesi / 23 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1046
  • EURO
    53,2578
  • ALTIN
    6434.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanlığı teyakkuza geçti... NATO Zirvesi için tedbirler masaya yatırıldı
Güncel

İçişleri Bakanlığı teyakkuza geçti... NATO Zirvesi için tedbirler masaya yatırıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi'nin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için GAMER'de kapsamlı bir koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıya Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ve Ankara Valisi de katıldı.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 19:08 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı teyakkuza geçti... NATO Zirvesi için tedbirler masaya yatırıldı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne yönelik güvenlik hazırlıklarını değerlendirmek üzere üst düzey bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Bakanlığın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıya güvenlik bürokrasisinin en kritik isimleri katıldı. Çiftçi, NATO Zirvesi için devletin tüm kurumlarının eşgüdüm içinde çalıştığını vurgulayarak Türkiye'nin güçlü güvenlik altyapısına olan güvenini dile getirdi.

BAKAN ÇİFTÇİ GAMER'DE GÜVENLİK ZİRVESİ TOPLADI

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Zirvesi kapsamında alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıkları değerlendirmek üzere, İçişleri Bakanlığı'ndaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda kapsamlı koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıya, Bakan yardımcıları Ali Çelik ve Kübra Güran Yiğitbaşı, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve ilgili birim amirlerinin katıldığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

ÇİFTÇİ'DEN "EN ÜST DÜZEYDE EV SAHİPLİĞİ" MESAJI

"Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin güvenli ve başarılı bir şekilde icra edilmesi amacıyla tüm hazırlıkları kapsamlı şekilde ele aldık. Devletimizin tüm kurumları arasında güçlü bir koordinasyon ve eşgüdüm anlayışıyla hareket ederek, kamu düzeninin korunması, misafir heyetlerin güvenliği ve zirvenin başarıyla tamamlanması için gerekli tüm tedbirleri titizlikle almaya devam edeceğiz. Türkiye, sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO Zirvesi'ne en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır."

ÖNERİLEN VİDEO

5 katlı bina yerle bir oldu! O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.