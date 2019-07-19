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İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, operasyonlar sürüyor

İçişleri Bakanlığı: 'İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam etmektedir.'

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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam etmektedir." 

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