İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, operasyonlar sürüyor
İçişleri Bakanlığı: 'İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam etmektedir.'
- İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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