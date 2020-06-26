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İçişleri Bakanlığı uyuşturucu operasyonlarının bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı: 1 Ocak-22 Haziran tarihlerinde ülke genelinde gerçekleştirilen 63 bin 281 uyuşturucu operasyonunda 21 ton 461 kilogram esrar, 4 ton 463 kilogram eroin ele geçirildi.

26 Haziran 2020 Cuma 12:17 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 12:17
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