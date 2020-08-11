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İçişleri Bakanlığı: Van-Çatak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 'Van-Çatak kırsalında düzenlenen Jandarma operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu.

AA11 Ağustos 2020 Salı 08:40 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 08:56
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İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, M16 piyade tüfeği, 2 el bombası, 5 kalaşnikof şarjörü, 5 M16 şarjörü ve 300 fişek ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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