İçişleri Bakanlığı yılbaşından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı

Başkanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göçle mücadelenin 7 gün 24 saat aralıksız sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, bu yıl 248 bin 727 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği ve 2016 yılından bu yana girişi engellenen düzensiz göçmen sayısının 2 milyon 712 bin 148 olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, doğu ve güney sınırlarından ülkeye kaçak giriş denemelerinin, alınan tedbirlerle geçen yıla göre yüzde 36 azaldığı belirtilerek, "Yasa dışı yollardan ülkemize girenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar neticesinde, yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artışla 206 bin 732 olarak kayıtlara geçmiştir." ifadeleri kullanıldı.

- SINIR DIŞI EDİLENLERİN SAYISI YÜZDE 152 ARTTI

Sınır dışı işlemlerinin hız kesmeden devam ettiği aktarılan açıklamada, tüm uyruklarla birlikte yılbaşından bu yana 101 bin 574 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği ve geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı edilenlerin sayısının yüzde 152 arttığı ifade edildi.

Açıklamada, geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı edilenlerin sayısının, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 212, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 32 ve diğer uyruklardan yabancılarda yüzde 190 arttığı bildirilerek, 2016'dan bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 427 bin 83'e ulaştığı aktarıldı.

- AFGANİSTAN VE PAKİSTAN'A 219 ÖZEL UÇAK SEFERİ DÜZENLENDİ

Bu yıl Afganistan'a düzenlenen 217 özel uçak seferi ile 41 bin 185, tarifeli uçuşlarla ise 15 bin 989 olmak üzere toplam 57 bin 174 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşünün sağlandığı belirtilen açıklamada, "Pakistan'a düzenlenen 2 özel uçak seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 11 bin 195 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderilmiştir." bilgisi verildi.

Açıklamada, son yıllarda yoğun bir düzensiz göç baskısı altında olan Türkiye'nin, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirmekte olduğu belirtildi.

Geçen yıl Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde toplam 696 bin 35 düzensiz göçmen tespit edilmesine rağmen bunlardan sadece 73 bin 30'unun sınır dışı edildiği, böylelikle Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı ortalamasının yüzde 10 olduğu bilgisi verildi.

Türkiye'nin sınır dışı başarı oranının 2022 yılındaki toplam yakalamalardan, illegal çıkış yaparken yakalanan Suriye uyruklu yabancılar, geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam edenler ve mükerrer yakalamalar baz alındığında yüzde 69'a yükseldiği kaydedildi.

-18 BİN 773 YABANCININ SINIR DIŞI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Geri gönderme merkezlerinin sayısının 30'a, kapasitesinin ise 20 bin 540'a yükseltildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Böylece ülkemiz, tüm Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bırakmıştır. Halihazırda geri gönderme merkezlerimizde 103 farklı uyruktan 18 bin 773 yabancı (5 bin 203'ü Afganistan, 4 bin 224'ü Pakistan ve 9 bin 346 diğer uyruk) idari gözetim altında olup sınır dışı işlemleri devam etmektedir."