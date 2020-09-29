İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 5'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.
29 Eylül 2020 Salı 10:44 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 10:44
İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.