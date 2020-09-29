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İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 5'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.

29 Eylül 2020 Salı 10:44 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 10:44
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İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.

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