Yüksekova'da 5, Gabar'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Alandüz bölgesindeki operasyonda 5, Gabar Dağı Köprü Deresi bölgesinde 2, toplamda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı birliklerince, iç güvenlik harekatı kapsamında 2 bin 100 rakımlı Yüksekova Alandüz bölgesinde ve ; Şırnak-Merkez Gabar Dağı Köprü Deresi bölgesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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