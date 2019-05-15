Yüksekova'da 5, Gabar'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı birliklerince, iç güvenlik harekatı kapsamında 2 bin 100 rakımlı Yüksekova Alandüz bölgesinde ve ; Şırnak-Merkez Gabar Dağı Köprü Deresi bölgesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.