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İçişleri Bakanlığının "Arananlar listesi"ndeki terörist sayısı 1220’ye çıktı

İçişleri Bakanlığı’nın 5 renk kategorisinde aranan terör örgütü mensuplarının bilgilerinin bulunduğu “aranan terörist’ listeleri güncellendi. 648'si PKK'lı 330'u FETÖ'cü terörist olmak üzere toplamda “arananlar listesi”ndeki terörist sayısı 1220’ye çıktı.

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İçişleri Bakanlığı, 28 Ekim 2015 itibariyle Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödüller ile 5 renk kategorisinde aranan terör örgütü mensuplarının bilgilerinin bulunduğu “aranan terörist’ listelerini güncelledi.
 
ARANANLARIN SAYISI YÜKSELDİ
 
“www.terorarananlar.pol.tr” adresi üzerinden yayımlanan listelere göre, başına ödül konan terörist sayısı bin 220’ye yükseldi. Bunlardan 648’i PKK, 330’u FETÖ, 91’i DHKP-C, 58’i DEAŞ’tan aranıyor. Ayrıca geriye kalan 73 terörist ise MLKP, MKP, Devrimci Karargah, THKP-C, TKP, Hizbullah ve El Kaide gibi örgütlerden aranıyor. Listede yer alan 203’ü ise etkisiz hale getirildi.
 
184’ÜN BAŞINA 4 MİLYON TL
 
Yeni Şafak'ın haberine göre; Listenin 4 milyon lira ödülle aranan teröristlerin bulunduğu ‘kırmızı’ kategorisinde, 98’si PKK, 42’si FETÖ, 12’si DEAŞ olmak üzere 184 isim yer alıyor. ‘Kırmızı’ kategoride yer alan FETÖ’cülerin başında elebaşı Fetullah Gülen bulunuyor. Ayrıca Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, Şerif Ali Tekalan, İsmail Büyükçelebi, Naci Tosun, Cevdet Türkyolu ve Cemal Türk gibi örgütün beyin takımının da yer aldığı kategoride, FETÖ’nün TSK imamı Adil Öksüz ile 15 Temmuz darbeci girişiminin firari cuntacıları da yer alıyor.
 
DARBECİLER KIRMIZI LİSTEDE
 
Bunlardan bazıları şöyle: Darbe girişiminin beyin takımının yer aldığı sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri eski tuğgeneral Ali Kalyoncu ve eski kurmay yarbay Turgay Sökmen ile Cumhurbaşkanına suikast timinde yer alan eski yüzbaşı Burkay Karatepe, eski İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Kara Harp Akademisi’nde öğretim başkanı eski albay Ahmet Zeki Gerehan, Yunanistan’a kaçan darbeciler eski binbaşı Gençay Böyük, eski binbaşı Ahmet Güzel, eski yüzbaşı Abdullah Yetik, eski yüzbaşı Feridun Çoban, eski yüzbaşı Sülayman Özkaynakçı, eski yüzbaşı Uğur Uçan, eski Başçavuş Bilal Kurugül ve eski Başçavuş Mesut Fırat.
 
‘MAVİ’ KATEGORİDE 104 TERÖRİST
 
1.5 milyon lira ile ödülle arananların bulunduğu ‘mavi’ kategoride 104 terörist bulunuyor. Bunlardan 35’i PKK, 23’ü FETÖ, 24’ü DEAŞ ve 3’ü DHKP-C. Yine bu kategoride aranan kişilerin arasındaki isimler dikkat çekti. FETÖ’nün bir dönem emniyet imamlığını yapan Osman Hilmi Özdil, Hamza Sevinç ve Temel Alsancak, MİT’e ait TIR’ların durdurulması skandalında rol alan Ali Semerci ile örgüt yöneticileri Tuncay Delibaşı, Rıdvan Akovalı ve Emrullah Uslu bu kategoride yer alıyor. Bu isimlerden Alsancak, Sevinç, Akovalı ve Uslu, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik gerçekleştirilen suikasta ilişkin davanın da sanıkları arasında yer alıyor.

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