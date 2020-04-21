21 Nisan 2020 Salı 00:49 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 01:02

İçişleri Bakanlığı, 31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 ve 22 Nisan günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

23 ve 24 Nisan'da market ve bakkallar 09.00-14.00 arasında faaliyet gösterecek, vatandaşlar ikametlerine yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul satan iş yerleri ile tatlı üreten yerler açık olacak

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