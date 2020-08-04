İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ağustos 2020 Salı / 14 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9102
  • EURO
    8,182
  • ALTIN
    445.262
  • BIST100
    1087.16
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanlığı ''Kovid-19 tedbirleri'' konulu genelge gönderdi
Güncel

İçişleri Bakanlığı ''Kovid-19 tedbirleri'' konulu genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge gönderildi.

AA04 Ağustos 2020 Salı 21:07 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 21:17
ABONE OL

Genelgeye göre, evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları, vali, kaymakam ve kollukça denetlenecek

İllerde vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakamlar başkanlığında, "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulacak.

Günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden illerde, valiliklerce ilave tedbirler ve denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanacak.

Genelgeye göre, salgınla mücadelede yeni bir uygulamaya geçildi ve Kırıkkale pilot il oldu. Valilik bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulacak

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.