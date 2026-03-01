İSTANBUL 9°C / 4°C
Güncel

İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı... ''Birimlerimiz teyakkuz halinde''

İçişleri Bakanlığı, Sınır Güvenliği Toplantısı düzenledi. Toplantıda sınır güvenliği ve düzensiz göç masaya yatırıldı.

1 Mart 2026 Pazar 18:39
İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı... ''Birimlerimiz teyakkuz halinde''
İçişleri Bakanlığı, Sınır Güvenliği Toplantısı düzenledi. Toplantıda sınır güvenliği ve düzensiz göç masaya yatırıldı.

Bakanlık, sosyal medya hesabından toplantıya dair paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığımızda düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda; bölgemizde yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Bu çerçevede hudut güvenliğimizin en üst seviyede muhafazası, düzensiz göç hareketliliğine karşı alınacak ilave tedbirler, kriz durumlarında uygulanacak senaryolar ve acil eylem planları ile ilgili kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahadaki kapasitenin artırılması başlıkları detaylı olarak değerlendirildi. Sayın Bakanımız, Türkiye'nin sınır güvenliği, kamu düzeni ve göç yönetimi konularında tavizsiz bir duruş sergilediğini vurgulayarak, gelişmelerin anbean takip edildiğini ve tüm birimlerin teyakkuz halinde görevini sürdürdüğünü ifade etti. Toplantıya; Van Valisi Ozan Balcı, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapan ve Ağrı Valisi Önder Bozkurt video konferans sistemi ile katıldı. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcileri de toplantıda hazır bulundu. İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin korunması ve sınır güvenliği konusunda tüm birimlerimizle yüksek kapasite ve koordinasyon içinde kararlı bir biçimde çalışmaya devam ediyoruz. "

