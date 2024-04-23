İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs ve Taksim kararı!

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs ve Taksim'e ilişkin yapılan açıklamada "Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama, 7 yıldır uygulanıyor." ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanı Bakan Tunç da yaptığı açıklamada "Demokrasilerde şiddet olmaz, fikir özgürlüğü sonuna kadar ama şiddeti desteklerseniz demokratik hukuk devleti bunu kabul etmez" sözlerini kullandı.