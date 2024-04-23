İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2024 Salı / 15 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,588
  • EURO
    34,9309
  • ALTIN
    2439.72
  • BIST100
    9645.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs ve Taksim kararı!
Güncel

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs ve Taksim kararı!

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs ve Taksim'e ilişkin yapılan açıklamada 'Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama, 7 yıldır uygulanıyor.' ifadelerine yer verildi.

23 Nisan 2024 Salı 19:58 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs ve Taksim kararı!
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs ve Taksim'e ilişkin yapılan açıklamada "Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama, 7 yıldır uygulanıyor." ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanı Bakan Tunç da yaptığı açıklamada "Demokrasilerde şiddet olmaz, fikir özgürlüğü sonuna kadar ama şiddeti desteklerseniz demokratik hukuk devleti bunu kabul etmez" sözlerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.