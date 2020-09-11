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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişilere ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak.

11 Eylül 2020 Cuma 12:06 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 12:10
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İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişiler için harekete geçti. Bakanlık tarafından 81 il Valiliğine gönderilen genelgeye göre, evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt veya pansiyonlarda tamamlayacak. Uygulama, izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikteki yerlerde kalanlar için de geçerli olacak. İzolasyon için tahsis edilecek yurt ve pansiyonların yönetimi bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle yürütülecek. 

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