İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinlikler için valiliklere gönderilen genelgede, yaz aylarında artan bu tür etkinliklerde silahla havaya ateş açılması olaylarına karşı dikkatli olunması ve tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi.

Genelgede, bayram, düğün, asker uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama ve etkinliklerde silahla havaya ateş açılmasının, istenmeyen üzücü olaylara sebebiyet verdiği vurgulandı.

Bakanlığın genelgesinde, Türk Ceza Kanunu'nun "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmaması" başlıklı 170'inci maddesinde yer alan "Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda; silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmü uyarınca gerekli adli ve cezai işlemlerin yapılması, açık alanlarda yapılacak etkinliklerde farkındalık oluşturulmasına ilişkin genel emir yayımlanması ve organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması konularında valiliklerin talimatlandırıldığı hatırlatıldı.

Önceki yıllarda alınan tedbirlerin sonuçlarına da yer verilen genelgede, 2019'da 1888 olay meydana geldiği, 2021 yılında olay sayısının yüzde 78,76 düşüşle 401'e indiği, 185 olan yaralı sayısının yüzde 32 azalarak 125, 16 olan ölü sayısının yüzde 50 azalarak 8'e düştüğü belirtildi.

- "MUTLULUĞA KURŞUN SIKMA GELECEĞİ KARARTMA" SLOGANI



Genelgeye göre, düğün, nişan, asker uğurlama, spor müsabakaları galibiyet kutlamaları gibi etkinliklerin yaz aylarında artacağı göz önünde bulundurularak "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma" sloganlı afişlerle vatandaşlar bilgilendirilecek.

Bu afişler, sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel, ulusal basın ve yayın organlarında yayımlanacak. Ayrıca afişler, il ve ilçelerde bulunan reklam tabelalarına asılacak, kamu kurum ve kuruluşlarının resmi internet sitelerinde kullanılacak.

- TAAHHÜTNAME ALINMASI UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK



Valiliklerce söz konusu etkinliklere yönelik önleyici tedbirler gözden geçirilecek, denetimler artırılacak ve bölgelerin şartlarına göre ilave tedbirler alınabilecek.

Etkinlik alanlarında havaya silahla ateş edilmesi dahil her türlü olumsuzluğun önüne geçilmesi amacıyla etkinlik ve organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması uygulamasına devam edilecek.

Valiler ve kaymakamlar koordinesinde kutlamalarda silah kullanılmamasına yönelik yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, yerel medya gibi kurumların dahil edileceği toplumsal farkındalığı artırıcı kampanyalar düzenlenecek.

Vali ya da kaymakam başkanlığında düzenlenen muhtar ve halk toplantılarında konu gündeme alınarak toplumsal farkındalık artırılacak. Kolluk birimlerince söz konusu etkinlik ve organizasyonlarda sivil personel görevlendirilecek.

Etkinliklerde kamu personelinin havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda, ilgili personel hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapılacak.