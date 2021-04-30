İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Seyahat İzin Belgesi konulu ek genelge!

30 Nisan 2021 Cuma 15:24 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 15:34

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Seyahat İzin Belgesi konulu ek genelge gönderdi. Genelge kapsamında; zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin yanı sıra profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak.