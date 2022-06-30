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İçişleri Bakanlığından açıklama! Yeni uygulama yarın başlıyor

İçişleri Bakanlığı, yarından itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacağını açıkladı. Buna göre; hız sınırları, Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara- Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate; Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak.

DHA30 Haziran 2022 Perşembe 10:27 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da 'uygun' görüşüyle birlikte 1 Temmuz'dan itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacak. Yarından itibaren Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 kilometre/saat olan hız sınırı 10 kilometre/saat artırılarak 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir/Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/saate çıkarılacak. Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 kilometre/saat olan hız sınırı, 20 kilometre/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek. Uygulama kapsamında otoyolların yol standartları dikkate alınırken, trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalar da tamamlandı. (DHA)

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