İçişleri Bakanlığından açıklama! Yeni uygulama yarın başlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da 'uygun' görüşüyle birlikte 1 Temmuz'dan itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacak. Yarından itibaren Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 kilometre/saat olan hız sınırı 10 kilometre/saat artırılarak 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir/Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/saate çıkarılacak. Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 kilometre/saat olan hız sınırı, 20 kilometre/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek. Uygulama kapsamında otoyolların yol standartları dikkate alınırken, trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalar da tamamlandı. (DHA)