Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güney'in, hakkında "suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Ağustos 2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 22 AĞUSTOS'TA VEKİL SEÇİLECEK

Valilikten yapılan açıklamada, Güney'in, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı.

Güney'in, tutuklanma kararının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Beyoğlu Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekili'ni seçmek üzere 22 Ağustos Cuma günü saat 15.00'te toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.