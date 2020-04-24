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İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Ağbaba'nın yalan ve iftiralarına cevap

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Veli Ağbaba'nın, '100. Kuruluş Yıldönümünde Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün yok.' iftirasını, yalanladı. Bakanlık iki resmin de olduğu fotoğrafları kamuoyuyla paylaşırken, Ağbaba'nın elindeki fotoğrafların resimlerin indirildiği sırada çekildiğini açıkladı.

24 Nisan 2020 Cuma 20:48 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 20:51
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İçişleri Bakanlığı, CHP'li Milletvekili Veli Ağbaba'nın gerçeği yansıtmayan paylaşımına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Bakanlığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

Milletvekili Sayın Veli Ağbaba’nın sosyal medya hesabından;
"Yer: 100.Kuruluş Yıldönümünde
#TBMM'nin tam karşısında,
-Nisbet yapar gibi-
Erdoğan'ın resmi var,
Atatürk'ün resmi yok.” ifadeleri tamamen iftira, yalan ve gerçek dışıdır

RESİMLERİNİN İNDİRİLDİĞİ SIRADA ÇEKİLMİŞ

İçişleri Bakanlığı, Hem Mustafa Kemal Atatürk'ün hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerinin bulunduğunu kanıtlayan fotoğrafı kamuoyuyla paylaşarak, şu açıklamayı yaptı:

AĞBABA'NIN YALANI

CHP'li Ağbaba toplumun hassasiyetleri üzerinden provokasyon yapmak amacıyla, Twitter hesabından şu yalanı paylaşmıştı.

GERÇEK:

İçişleri Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı fotoğraflarda, Ağbaba'nın iddiasının aksine, hem Mustafa Kemal Atatürk'ün hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerinin bulunduğunu açıkça görülüyor.

star.com.tr

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