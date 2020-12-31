İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2020 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3667
  • EURO
    9,0661
  • ALTIN
    447.281
  • BIST100
    1482.66
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanlığı'ndan cuma namazı açıklaması
Güncel

İçişleri Bakanlığı'ndan cuma namazı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, cuma namazına gitmek isteyen vatandaşların, yarın araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidebileceklerini bildirdi.

AA31 Aralık 2020 Perşembe 09:33 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 09:33
ABONE OL

İçişleri Bakanlığının internet sitesinde 2 Aralık'ta yayımlanan "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde güncelleme yapıldı.

Buna göre, yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

Bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.