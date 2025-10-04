İSTANBUL 21°C / 15°C
Güncel

İçişleri Bakanlığı'ndan ''DEAŞ'lı aile sonradan vatandaşlık kazandı'' iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında yer alan, 'DEAŞ'lı aile sonradan Türk vatandaşlığı aldı' yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu ailenin doğuştan Türk vatandaşı oldukları belirtildi.

4 Ekim 2025 Cumartesi 11:53
İçişleri Bakanlığı'ndan ''DEAŞ'lı aile sonradan vatandaşlık kazandı'' iddiasına yalanlama
İçişleri Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında yer alan, "DEAŞ'lı aile sonradan Türk vatandaşlığı aldı" yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu ailenin doğuştan Türk vatandaşı oldukları belirtildi.

