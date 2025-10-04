İçişleri Bakanlığı'ndan ''DEAŞ'lı aile sonradan vatandaşlık kazandı'' iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında yer alan, "DEAŞ'lı aile sonradan Türk vatandaşlığı aldı" yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu ailenin doğuştan Türk vatandaşı oldukları belirtildi.

Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında açıklandığı gibi olaya karışan ailenin sonradan vatandaşlık kazandığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.



Aile fertlerinin tamamı doğuştan Türk vatandaşıdır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. https://t.co/2wf6BMFTQS — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 4, 2025

MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu

Kaldıkları türbe yanında çocuk cesedi bulundu

DEAŞ'lı cani aile öldürmüştü! Binali Aslan'ın gömüldüğü yer görüntülendi