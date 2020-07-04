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İçişleri Bakanlığı'ndan ''Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler” konulu genelge

Lunapark ve tematik parklar, temizlik, maske ve mesafe şartıyla 6 Temmuz‘dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler” konulu genelge gönderdi.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 10:27 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 10:27
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Lunapark ve tematik parklar, temizlik, maske ve mesafe şartıyla 6 Temmuz‘dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler” konulu genelge gönderdi.

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