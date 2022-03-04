İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi

IHA 4 Mart 2022 Cuma 10:47 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 11:08

İçişleri Bakanlığı, maskenin nerede takılıp nerede takılmayacağına yönelik ayrıntıları bir genelge ile duyurdu.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kuralının açık alanda ve havalandırmaların iyi olduğu kapalı alanlarda kaldırıldığını açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı da maske kullanımına yönelik bir genelge yayımladı. Genelgede korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esasların salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlendiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığının ilgi (a) yazısında 'pandeminin geldiği noktada salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale geldiği' vurgulanarak, maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut tedbir ve kuralların yeniden düzenlenmesi istenilmektedir. Bu kapsamda ilgili Bakanlık genelgelerimizde maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır."

Genelgede artık açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacağı belirtildi. Yeni bir karar alınıncaya kadar okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) ise maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edileceği kaydedildi.

Genelgede alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarını kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulamasının da 3 Mart tarihi itibarıyla sona erdirileceği belirtildi. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı uygulamasına 3 Mart tarihi itibarıyla son verileceği ve bundan böyle Sağlık Bakanlığının ilgi (a) yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmeyeceği ifade edildi.

Genelgede Sağlık Bakanlığının yazısı doğrultusunda 3 Mart tarihinden itibaren sınır kapılarından ülkeye girişte uygulanacak usul ve esasların da yeniden düzenlendiği belirtildi. Buna göre hava yolu ile sınır kapılarından ülkeye girişlerde Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson&Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmayacak. Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarından ülkeye giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmeyecek. 12 yaş altındaki

çocuklar, ülkeye girişte PCR/antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacak. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel, SARSCoV2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak. Genelgede yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümlerinin ise saklı tutulacağı açıklandı.

Genelgede, "Valilerimizce yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasının sağlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim" denildi.