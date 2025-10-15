İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2025 Çarşamba
Güncel

İçişleri Bakanlığından radarlarla ilgili açıklama! Yüzde 10 toleransı kaldırılacak mı?

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10'luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği” şeklindeki haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

15 Ekim 2025 Çarşamba 16:42
İçişleri Bakanlığından radarlarla ilgili açıklama! Yüzde 10 toleransı kaldırılacak mı?
Bakanlığın NSosyal hesabından, Karayolları Trafik Kanununun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Kanun taslağında, hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim alanlarına göre ayrım yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, yerleşim yerlerinde 50 kilometre/saat olan hız sınırında yüzde 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 kilometre/saat üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 kilometre/saat üzerinden başlamaktadır. Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 kilometre/saat hız sınırına yüzde 10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü kara yolundaki ilk kademe hız cezası için 10 kilometre/saat tolerans öngörülmüştür. Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5 kilometre/saat yerleşim yeri dışındaki 10 kilometre/saat ilk aşım tolerans uygulaması devam etmektedir."

