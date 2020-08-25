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İçişleri Bakanlığı'ndan Sosyal medyada uygunsuz fotoğrafı paylaşılan kadınla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan Sosyal medyada uygunsuz fotoğrafı paylaşılan kadınla ilgili açıklama: Fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu İnstagram hesabını kullanan Y.E. isimli erkek şahıs Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatıldı.

25 Ağustos 2020 Salı 16:55 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 16:55
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Sosyal medya platformu Twitter’da, #elifsaritutuklansin isimli etiket ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde;

Söz konusu fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu İnstagram hesabını kullanan Y.E. isimli erkek şahıs Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatılmıştır.

Bahsi geçen hesaptaki şahısların yabancı uyruklu ve yurtdışında yaşayan şahıslar oldukları dolayısıyla konunun ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Y.E. isimli şahsın bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek ülkemizde yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı belirlenmiştir.

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