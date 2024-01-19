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İçişleri Bakanlığı'ndan tarihi açıklama: Astronotumuzun ayağına göktaşı değmesin

İçişleri Bakanlığı, SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkması üzerine, 'Bu gurur hepimizin' açıklamasında bulundu.

19 Ocak 2024 Cuma 00:57 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı'ndan tarihi açıklama: Astronotumuzun ayağına göktaşı değmesin
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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatması sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzayın derinliklerine unutulmaz bir adım attı!

İçişleri Bakanlığı olarak gurur kaynağımız Alper Gezeravcı'ya bu anlamlı yolculuğunda başarılar dileriz.

Astronotumuzun ayağına göktaşı değmesin...

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