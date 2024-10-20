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  • İçişleri Bakanlığı'ndan trafik denetimi: 2,8 milyon araç kontrol edildi
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İçişleri Bakanlığı'ndan trafik denetimi: 2,8 milyon araç kontrol edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10-17 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 2 milyon 855 bin 748 aracı denetlediğini duyurdu. Denetimler, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve güvenli sürüşün sağlanması için gerçekleştirildi.

AA20 Ekim 2024 Pazar 10:22 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı'ndan trafik denetimi: 2,8 milyon araç kontrol edildi
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, denetimlerde, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları, mevzuata izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 361 sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

Hız ihlalinde bulunan 137 bin 864, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 374, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 624, sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 103, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 815 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 515 bin 232 araç ve sürücüye işlem yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Trafik personelimizce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları takip edilmekte ve başta kırmızı ışık, kavşaklarda geçiş önceliği, emniyet kemeri, kask, cep telefonu kullanımı olmak üzere trafik kural ihlallerinin önlenmesine yönelik denetimler gerçekleştirilmektedir. Trafik kural ihlallerinin ve kazaların önlenmesi hedefine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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