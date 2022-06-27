İçişleri Bakanlığından Ümit Özdağ açıklaması: Provokasyona izin verilmedi

Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi.



Jandarma yetkilileri, Hatay Valiliği'nin kararını Ümit Özdağ'a yazılı olarak sundu. Jandarma, valiliğin 1 hafta süreyle tüm etkinlikleri iptal etmesi nedeniyle Özdağ ile beraberindekilerin kente girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: PROVOKASYONA İZİN VERİLMEDİ



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan, iki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izleyen, hayatı yalan ve provokasyondan ibaret birinin provokasyonuna, tahrikine izin verilmemiştir" ifadelerine yer verdi.