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İçişleri Bakanlığından Ümit Özdağ açıklaması: Provokasyona izin verilmedi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili “Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan birinin provokasyonuna izin verilmemiştir” dedi.

27 Haziran 2022 Pazartesi 13:40 - Güncelleme:
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Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi.

Jandarma yetkilileri, Hatay Valiliği'nin kararını Ümit Özdağ'a yazılı olarak sundu. Jandarma, valiliğin 1 hafta süreyle tüm etkinlikleri iptal etmesi nedeniyle Özdağ ile beraberindekilerin kente girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: PROVOKASYONA İZİN VERİLMEDİ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan, iki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izleyen, hayatı yalan ve provokasyondan ibaret birinin provokasyonuna, tahrikine izin verilmemiştir" ifadelerine yer verdi.

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