15 Mayıs 2026 Cuma / 29 Zilkade 1447
  • İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı! Kuvvetli sağanak bekleniyor
İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

AA15 Mayıs 2026 Cuma 16:47
Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre bugün Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olması ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması yönünde uyarıda bulunuldu.

