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İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Baro Genel Kurulları' konulu genelge gönderdi.

11 Haziran 2021 Cuma 11:02 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 11:02
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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Baro Genel Kurulları' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 15 Haziran 2021 tarihinden itibaren Avukatlık Kanununun EK Madde 3 hükümlerince, üye sayısı 400'ün altındaki barolar, pazar günleri hariç diğer günlerde salgın tedbirlerine uygun bir şekilde genel kurullarını yapabilecek. Üye sayısı 400'ün üzerindeki barolar ise; cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde iki gün yapmaları gereken genel kurullarını 26-27 Haziran 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren yapabilecek.

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