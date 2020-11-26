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81 il valiliğine gönderildi! Yeni Kovid-19 genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Kovid-19 Denetimleri” konulu genelge gönderdi.

25 Kasım 2020 Çarşamba 23:50 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 00:09
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İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere "Kovid-19 Denetimleri" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde 4 gün boyunca vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılmış denetim yapılacak."

İçişleri Bakanlığı: "Denetimlerde toplu ulaşım araçları tek tek durdurulacak, HES kodu uygulaması, maske zorunluluğu ve hijyen tedbirlerine bakılacak"

İçişleri Bakanlığı: "Yerel yönetimlerce her bir pazar yeri için yönetici belirlenecek ve bu kişiler kurallara uyulmasından sorumlu olacak"

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