81 il valiliğine gönderildi! Yeni Kovid-19 genelgesi

İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere "Kovid-19 Denetimleri" konulu genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde 4 gün boyunca vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılmış denetim yapılacak."
İçişleri Bakanlığı: "Denetimlerde toplu ulaşım araçları tek tek durdurulacak, HES kodu uygulaması, maske zorunluluğu ve hijyen tedbirlerine bakılacak"
İçişleri Bakanlığı: "Yerel yönetimlerce her bir pazar yeri için yönetici belirlenecek ve bu kişiler kurallara uyulmasından sorumlu olacak"