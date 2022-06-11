İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yağış uyarısı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Çataklı, saat 14.30'dan itibaren Ankara'da yoğun yağış ve fırtına etkili olduğunu belirterek, "Altındağ, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerimizden yoğun ihbarlar geldi. Saat 14.30'dan sonra Çankaya ilçemize, metrekareye 28 kilogram yağış düştü. Bu sebeple de il genelinde 1939'u 112 üzerinden itfaiyeye olmak üzere; il AFAD'a 278 olarak toplamda ise 2217 ihbar yapıldı. Bunlar çoğunlukla su baskını, ağaç devrilmesi, çatı uçması, araç zarar görmesi gibi insan mahsur kalmaları da oldu içlerinde" dedi.

Çataklı, yağışlı havanın bu geceden itibaren etkili olmasının beklendiğini kaydederek, "Gece ve yarın pazar sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nin geneli, sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzeybatısı; Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Kütahya çevreleri ve Afyonkarahisar'ın kuzeyi, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri yani Çorum, Amasya, Tokat, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu Erzurum, Kars Ardahan, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor" dedi. Çataklı, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.