AA 29.12.2019 10:10 - Güncelleme: 29.12.2019 10:21





AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yılbaşına huzur ve güven içinde girmesini sağlamak için güvenlik tedbirlerini artırdı.

Bu kapsamda 30 Aralık'ta başlayacak yılbaşı tedbirleri kapsamında, 233 bin 723'ü emniyet, 83 bin 398'i jandarma olmak üzere 317 bin 121 personel görev alacak.

Önlemler kapsamında hava ve denizden denetimlere ağırlık verilecek. 716 hava ve deniz aracıyla denetim gerçekleştirilecek. Ayrıca 650 dedektör köpeği de yılbaşı tedbirlerin kapsamında görev alacak.

İstanbul'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Bu kapsamda 8'i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, ülke genelinde görev alacak kolluk kuvvetlerinin yaklaşık beşte birine denk gelen 60 bin 716 güvenlik görevlisi sahada olacak.

- 81 İL VALİLİĞİNE YILBAŞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı ayrıca 81 il valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı "Yılbaşı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.



Genelgeye göre, vatandaşların yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu, pazar yerleri, umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve devriye uygulamaları artırılacak.

Kış turizminin yoğun yaşandığı yerler ile Doğu Ekspresi gibi turizm taşımacılığında yoğun talep gören tren hatlarında, gara giriş ve çıkış noktalarında ilave güvenlik tedbirleri planlanması, vatandaşlar ve Türkiye'ye turizm amacıyla gelen yabancıların güvenli seyahat etmeleri sağlanacak.

Nöbet ve kontrol görevindeki personelin, başta cep telefonu olmak üzere dikkat dağıtıcı her türlü materyalden uzak durması konusunda uyarılarak sadece görevlerine odaklanmaları sağlanacak.

Her türlü ihbar kısa sürede değerlendirilecek ve yeteri kadar ekip sevk edilecek. Ekiplerin (asayiş, trafik, olay veri inceleme ve benzeri) olay yerine koordineli ve eş zamanlı intikali planlanacak. Görevler icra edilirken teknik araç ve gereçler ile dedektör köpekler etkin şekilde kullanılacak.

- İZİNSİZ SEYAHAT EDEN YABANCILAR TESPİT EDİLECEK

Pasaport ile pasaport yerine geçen belge veya yol izin belgesi olmadan seyahat eden yabancılar, İl Göç İdaresi müdürlüklerine bildirilecek.



Kimlik Bildirme Kanununun, apartmanlar ve günlük kiralanan evler başta olmak üzere kanun kapsamındaki tüm alanlarda uygulanmasına önem verilecek.

Kara ve denizdeki güvenlik önlemlerinin yanı sıra özellikle enerji arz sürekliliği kapsamında kritik enerji tesislerinde gerekirse ilave tedbir alınacak.

Vatandaşlar, yılbaşı gecesi yaşanabilecek hırsızlıklara karşı bilgilendirilecek, önleyici devriye ekipleri görevlendirilecek.

- TRAFİKLE İLGİLİ ALINACAK TEDBİRLER

Hava şartları da dikkate alınarak özellikle yılbaşı gecesi görevlendirilecek önleyici devriyeler ile kavşaklarda ve kritik güzergahlardaki trafik timlerinin sayısı artırılacak, bugünden itibaren her gün 21.00'den sonra yol emniyeti ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verilecek.



Trafik kontrolleri, kazaların yoğun yaşandığı yerlerde yapılacak, olumsuz hava koşullarının yaşandığı durumlarda trafik timleri, sürücülerin rahatlıkla görülebileceği alanlarda sabit/seyir halinde ve tepe lambaları sürekli yanar vaziyette görevlendirilecek.

Yağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçlar, alternatif güzergahlara veya dinlenme alanlarına yönlendirilecek.

Şehir merkezlerinde güvenlik açısından hassas bölgelerde ve özellikle yılbaşı gecesi saat 00.00'dan sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek.

Limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacak. Araçta alkolsüz başka bir sürücünün bulunmaması durumunda, araçlar trafik kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak.

Araç sürücüsü ile araçta bulunanlar, ticari araçlarla gidecekleri yerlere gönderilecek.

- KIŞ TURİZM MERKEZLERİNE İLAVE TEDBİRLER

Kayak merkezlerinin bulunduğu Bursa-Uludağ, Kocaeli-Kartepe, Ankara-Elmadağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz, Erzurum-Palandöken gibi turizm merkezlerine, diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı değerlendirildiğinden bu illerin güzergahlarında ek trafik tedbirleri alınacak ve ihtiyaç halinde trafik timleri asayiş devriyeleriyle takviye edilecek.



Trafik kontrollerinde, araçlarda teknik bir eksiklik veya aksaklığın bulunup bulunmadığı ve ışık donanımlarının faal olup olmadığına dikkat edilecek.

Işık donanımı bozuk araçların eksiklikleri giderilinceye kadar trafiğe çıkışına izin verilmeyecek. Yangın söndürme tüpü ve ilk yardım çantası bulunmayan, zincir, takoz ve çekme halatı olmayan araçların, eksiklikleri tamamlamaları sağlanacak.

Trafiğin yoğunlaşacağı tahmin edilen, alışveriş, eğlence ve turizm merkezlerinin bulunduğu güzergahlarda, trafik birimlerinin büro hizmetlerinde çalışan personelden mobil ekiplere takviye yapılacak.

Denetimler, gerektiğinde asayiş birimleriyle koordineli olarak karayolunda akan trafiği ve personelin can güvenliğini tehlikeye düşürmeden, aydınlatılmış ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda yapılacak.

Güzergahta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi trafiği tehlikeye düşürebilecek durumların tespiti halinde gecikmeksizin yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa bilgi verilmesi, sürücülerin mevcut durumla ilgili olarak bilgilendirilmesi ve gerektiğinde uygun alanlarda bekletilmeleri için çalışma yürütülecek.

Yazılı ve görsel basın-yayın organları ve diğer iletişim kanallarıyla vatandaşlar, kış şartlarında güvenli taşıt kullanımı, trafikteki riskler, buzlanma, çığ, heyelan, sis bakımından riskli bölgeler, taşıtlarda bulundurulması gereken avadanlık ve gereçler konularında düzenli şekilde bilgilendirilecek.

Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen tipi, çığ düşmesi, heyelan, yol kapanması gibi hava, yol ve çevresiyle trafik durumları hakkında, basın ve yayın organlarına hemen bilgi verilecek, vatandaşlar zamanında uyarılarak tedbirli olmaları sağlanacak.

Ayrıca tek çağrı merkezi olan illerde "112", diğer illerde Karayolları Genel Müdürlüğünün "155, 156 ve 159" yol danışma telefon hatlarını arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme yapılacak.