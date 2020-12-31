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Güncel

İçişleri Bakanlığı'ndan ''Yılbaşı tedbirleri''

İçişleri Bakanlığı: 'Yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontroller yapılacak'

31 Aralık 2020 Perşembe 14:35 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 14:35
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