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Güncel

İçişleri duyurdu: Turuncu kategorideki Samet İçyer etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre turuncu kategoride yer alan, bölücü terör örgütünün sözde Garzan Eyalet sorumlusu Zerdaşt-Navdar kod adlı Samet İçyer etkisiz hale getirildi.

15 Haziran 2021 Salı 11:58 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 12:04
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İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Eren 11 Operasyonu kapsamında; 14 Haziran 2021 tarihinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 1 teröristin, bölücü terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde Garzan Eyalet sorumlusu Zerdaşt-Navdar kod adlı Samet İçyer olduğu, terörden arananlarda 1 Milyon TL'ye kadar ödülle "TURUNCU" kategoride yer aldığı tespit edilmiştir.

Teröristin; 21 Haziran 2012 tarihinde, Bitlis / Merkez / Ortakapı bölgesinde meydana gelen Yol Kesme olayında, 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi, 1 güvenlik korucusunun yaralanması,1 askeri personel 3 vatandaşın kaçırılması,

MİTten Suriyede müthiş operasyon: DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler yakalandıMİT'ten Suriye'de müthiş operasyon: DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler yakalandı

06 Ekim 2013 tarihinde Bitlis / Merkez / Kayalıbağ Köyü-Karaca Mezrası bölgesinde

7 orman işçisinin alıkonulması, 08 Haziran 2019 tarihinde, Hakkkari / Yüksekova / Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesine silahlı saldırı olayı,

10 Haziran 2019 tarihinde, Hakkkari / Yüksekova / Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesi yol inşaatında çalışan işçilere yönelik silahlı saldırı sonucunda 2 vatandaşın şehit edilmesi eylemlerine katıldığı tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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