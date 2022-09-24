İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2022 Cumartesi / 28 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4191
  • EURO
    17,8508
  • ALTIN
    973.148
  • BIST100
    3281.61
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri duyurdu! Turuncu ve gri kategoriye 3 çizik daha
Güncel

İçişleri duyurdu! Turuncu ve gri kategoriye 3 çizik daha

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında 20 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten 2'sinin turuncu kategoride aranan Hacer Suçin ve Aliye Kiye, diğerinin gri kategorideki Hatice Ay olduğu belirlendi.

24 Eylül 2022 Cumartesi 13:07 - Güncelleme:
ABONE OL

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca eylem hazırlığında olduğu tespit edilen öğrenilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 20 Eylül'de düzenlediği Jandarma SİHA ve Atak helikopteri destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Teröristlerden 2'sinin Terör Arananlar Listesi'nde 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride yer alan Dicle Botan kod adlı Hacer Suçin ile sözde orta saha Amed eyalet karargahında faaliyet gösteren Diren Wan kod adlı Aliye Kiye olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, diğerinin ise terör örgütü PKK'nın sözde orta saha Amed eyaleti Brüsk alanında faaliyet gösteren ve 500 bin liraya kadar ödülle aranan gri kategorideki Amed Ader kod adlı Hatice Ay olduğu bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.