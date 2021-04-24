İçişleri: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

DHA 24 Nisan 2021 Cumartesi 12:49 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 12:49

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun, 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. İkna çalışmaları sonucu 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 57'ye yükseldiği bildirildi.