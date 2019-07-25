Bölücü örgüt çözülüyor! Biri gri kategoride 5 terörist teslim oldu

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Son dakika... İçişleri: Şırnak'ta biri gri kategoride olmak üzere 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığınca, biri gri kategoride aranan 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından, Şırnak'ta biri gri kategoride olmak üzere 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

İşte Başkan Erdoğan ve Hakan Atilla arasında geçen telefon görüşmesi

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