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İçişleri: Şırnak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 3'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, 'Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonunda, Şırnak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 3'e yükseldi.' açıklamasında bulundu.

DHA17 Ekim 2020 Cumartesi 09:57 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 10:09
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İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'nda, Şırnak Cudi Dağı'nda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince devam eden hava kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle Şırnak Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.

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